Jefferson Moraes faz show na boate Villa Mix

O cantor sertanejo Jefferson Moraes faz show na Villa Mix, nesta sexta-feira, a partir das 22 horas. No repertório, os sucessos autorais, como Tô Bebendo, Se Você Quer Saber e Continente. Revelado na música sertaneja em 2015 após vencer o quadro Iluminados, do Domingão do Faustão, da Rede Globo, o cantor, que é natural de Londrina (PR), entrou para o casting do escritório AudioMix e gravou seu primeiro DVD em setembro do ano seguinte na capital. O jovem vem acumulando apresentações em grandes eventos, como Festival Villa Mix Goiânia e Caldas Country. O trabalho mais recente é o DVD Start in São Paulo, gravado com participações especiais das duplas Jorge & Mateus, Simone & Simaria e Matheus & Kauan, além dos cantores Gusttavo Lima e Israel Novaes. A noite conta ainda com apresentação do DJ Rodrigo Melo. Ingressos: R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino). Av. 136, Ed. Executive Tower, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Show

Dobradinha de pop rock no Bolshoi Pub

Os mineiros das bandas Venosa (foto) e Vintage Drops são as atrações desta sexta-feira, no Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. A Venosa, que é formada pelos músicos Hugo Barata (vocal), Marlon Xavier (guitarra), Diogo Machado (baixo), Guilherme Vidal (teclado) e João Guerra (bateria), se destaca por um show elétrico e performance agitada. Suas apresentações são sempre lotadas e no repertório clássicos do Red Hot Chili Peppers, U2, Green Day e Pearl Jam. Já os candangos da Vintage Drops apostam nos grandes clássicos do rock e do blues e rendem tributo a nomes como Deep Purple e Beatles. O grupo é composto por Jedson Flores (voz), Gleisson Chaves (guitarras/voz), Carlos Beleza (guitarras/voz), Marcelo Marssal (baixo/voz), Fred Mattei (bateria) e Marçal Leones (teclados). Ingressos antecipados custam R$ 50. O pub fica na Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.