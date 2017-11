Jean-Louis Steuerman encerra temporada de Concertos em Goiânia

O pianista carioca Jean-Louis Steuerman, um dos intérpretes brasileiros de obras clássicas mais respeitados no mundo, é o responsável pelo encerramento da temporada do projeto Concertos em Goiânia. A apresentação será domingo, às 11 horas, no Centro Cultural UFG. No programa obras de João Guilherme Ripper (1959), Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Frédéric Chopin (1810-1849).

No calendário de 2017 já passaram nomes como do violoncelista alemão Bernhard Lörcher e o duo formado pela violoncelista americana Elise Pittenger e os pianistas brasileiros Gustavo Carvalho e Clélia Iruzun. O projeto é realizado na capital há dez anos e é coordenado pelas professoras da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Emac/UFG), Gyovana Carneiro e Ana Flávia Frazão.

“Os goianos têm buscado ouvir a boa música de concerto com bastante frequência. Tivemos na temporada sessões lotadas e para o ano que vem já estamos confirmando nomes de músicos nacionais e internacionais para a agenda de concertos da cidade. O nosso intuito é formar um público mais interessado e informado e por isso realizamos séries contínuas de recitais”, adianta Gyovana Carneiro.

Jean-Louis Steuerman é um dos pianistas mais aclamados da atualidade pela crítica especializada. Ao lado do maestro João Carlos Martins, o artista é considerado um dos principais intérpretes de Bach no País. O músico se apresenta em diversos concertos pelo mundo e faz turnês na Europa, na América do Norte e no Japão, e toca com orquestras como a Filarmônica de Londres e a de Câmara de Moscou.

O pianista estreou aos 14 anos de idade com a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e ganhou reconhecimento como solista e recitalista internacional depois de conquistar, em 1972, o segundo lugar no Concurso Johann Sebastian Bach, em Leipzig (Alemanha). Em sua discografia destaca-se o prêmio francês Diapason d’Or pela gravação das Seis Partitas de Johann Sebastian Bach para o selo Philips.

SERVIÇO

Evento: Concertos em Goiânia com o pianista Jean-Louis Steuerman

Data: Domingo, às 11h

Local: Centro Cultural UFG / Av. Universitária, nº 1.533, Setor Leste Universitário

Entrada franca



Programa

J.G. Ripper (1959)

Sonata (1994)

L. van Beethoven (1770 - 1827)

Sonata op. 110

Moderato cantabile molto espressivo

Allegro molto

Adagio ma non troppo - Fuga, Allegro ma non troppo

F. Chopin (1810 - 1849)

Noturno op. 48 n.1

Balada op. 23 n.1