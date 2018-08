Magazine Jairzinho, filho de Jair Rodrigues, declara: “Eu nunca me comparo com meu pai” Em bate-papo com O POPULAR, Jarzinho fala do processo de composição da letra de O Sorriso, do pai e do projeto Balão Mágico

No meio da maior tristeza da sua vida, o cantor e compositor Jair Oliveira, o Jairzinho, reuniu forças para compor. Na volta do velório do pai, Jair Rodrigues (1939–2014), que morreu de infarto, ele se fechou no estúdio da residência da família, em Cotia (SP), e escreveu a canção O Sorriso, título que lembra a grande característica da personalidade de Jairzão: a alegr...