Jacob Klintowitz: 'Mergulho no trabalho do artista como se fosse a salvação da minha alma'

Um dos críticos de arte mais respeitado do Brasil, Jacob Klintowitz, de 76 anos, participa de uma roda de conversa sobre o legado do artista frei Nazareno Confaloni, nesta terça-feira (23), a partir das 10 horas, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Klintowitz visitará a mostra ABC Confaloni – Modernidade Inaugural e Outras Obras, em cartaz na cidade desde dezembro e que ficará aberta até 25 de fevereiro. “Tenho uma proximidade muito grande com a obra do frei. De fora de Goiás, eu devo ser uma das pessoas que teve o maior convívio com todo o trabalho dele de iniciação dos artistas locais, a maneira como ele introduziu técnicas e disciplinas”, comenta o crítico, que também falará sobre o momento das artes no País. A atividade é em celebração aos 101 anos do frei, completados hoje. Ainda na programação, serão lançados os livros Tempo Confaloni, do curador geral da exposição PX Silveira, e História da Salvação, Segundo Frei Confaloni, do frei Lourenço Papin, contemporâneo de Confaloni e que mora no interior de São Paulo. Natural de Porto Alegre (RS) e morando atualmente em São Paulo, Klintowitz é um dos críticos mais atuantes do Brasil. Ele é autor de mais de 175 livros e escreveu mais de 5 mil artigos em jornais e revistas especializadas e recebeu duas vezes o Prêmio Gonzaga Duque, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, por sua intensa ação cultural. Em entrevista por telefone ao POPULAR, Klintowitz falou também sobre censura nas artes e sobre a arte goiana. Confira!

Quem são os artistas goianos mais destacados nacionalmente?

Nesse momento, é o Siron Franco. É o goiano mais conhecido no Brasil. Da geração dele, ele é um dos grandes destaques, tem uma obra sólida e premiada. Dentro dos artistas espontâneos, não gosto muito do termo ingênuo, o Poteiro foi uma das maiores expressões brasileiras. Outro nome forte de Goiás é o de Ana Maria Pacheco. Ela alça na sua obra um nível de expressividade muito elevada e ao mesmo tempo é universal porque está tratando de paradigmas que fazem parte da concepção psíquica do indivíduo e junto com isso é pessoal.

O que faz um artista ser artista: o talento natural ou o conhecimento acadêmico?

Eu só acredito em quem nasce artista, porque é um talento nato, o que não significa que essa vocação valha por conta própria. É necessário um longo trabalho para que se atinja um nível linguístico elevado, mas sem o dom é praticamente impossível. O talento precisa ser elaborado. Isso vale para as artes visuais e para a literatura também. Mesmo os maiores artistas que a humanidade conheceu aprenderam até o último dia da vida deles.

Existem quantos tipos de crítico de arte?

Tem muitos. Tem o crítico que é um professor, que é um profissional, que faz pesquisas de linguagem, que tem uma metodologia para abordar. Tem aquele que é um historiador, ele levanta dados, como era a vida dos artistas na época. Tem os que são do meu tipo. Eu sou aquele que sente a obra do artista, que percebe onde está a alma dele e faz um texto como se fosse um ensaio literário. Quando vejo uma pintura, eu imediatamente associo com as grandes obras de poesia. Para mim, é mais importante saber qual é o percurso sensível dele do que pensar o que a geração dele fez. O mais importante é eu ver a obra do Siron e lembrar do poema do Fernando Pessoa do que identificar o que o Siron estaria fazendo em 1965. Não sou contra quem faz isso, mas não é o meu temperamento. Eu mergulho no trabalho do artista como se fosse a salvação da minha alma.

Como deve ser a atuação do crítico de arte na era digital?

Terá de se redefinir porque a expressão do crítico se dava muito na mídia tradicional e também na televisão. O problema é que nas redes sociais tudo é rápido e é um caminho muito perigoso por conta da superficialidade. Às vezes, é possível fazer uma crítica em duas laudas e meia, mas para isso é preciso ser muito bom porque de alguma maneira é fundamental estabelecer um certo vinculo poético com a obra porque, senão, fica uma descrição da obra horrorosa, fulano é isso e fez aquilo, isso lembra pop art, fica uma coisa chatíssima.

Como o senhor avalia a onda de censura nas artes?

Acho absolutamente um horror. Sou contra qualquer tipo de censura. A arte tem de ser expressiva e dizer o que quer e você tem o direito de não ver, inclusive. Ninguém é obrigado a ir a uma exposição, não é obrigado a ir ao cinema ou ao teatro. Agora, determinar o que as pessoas podem ou não ver é conferir ao cidadão um diploma de idiota. Não é possível que, se ele vê uma mulher nua ou um homem nu numa mostra, aquilo vai formar o caráter dele. Que coisa mais obscura. Esse tipo de comportamento é um atraso terrível para o País e isso não ficará somente no campo da arte. Isso é uma regressão ao que tem de pior que era a ignorância do totalitarismo militar.

O senhor ficou espantado com tanta repercussão?

Sou muito vivido. Eu passei o período militar como talvez a pessoa que mais escreveu sobre arte, publiquei 5 mil artigos e enfrentei muito essa ignorância e sei como é fácil levar no bico uma população primitiva e mal educada como a nossa. O ignorante não sabe que o mal está em alguém que roubou 2, 3 ou 4 bilhões da Petrobras e não no desenhista. Acho uma tragédia para o Brasil. Todos os países que foram para frente e vão para frente são os países que estão estruturados em cima da criatividade. Isso vale para tudo. Os países que não fazem serão sempre de terceira categoria.

SERVIÇO

Roda de conversa: Com o crítico de arte Jacob Klintowitz

Data: Terça-feira (23), a partir das 10 horas

Local: Museu de Arte Contemporânea de Goiás – Centro Cultural Oscar Niemeyer (GO-20, km 0, saída para Bela Vista)

Entrada franca