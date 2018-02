Jackson Abrão entrevista tabelião de Goiânia

O tabelião Antônio do Prado é o entrevistado desta quarta-feira do programa Jackson Abrão Entrevista. Prado conta ao jornalista Jackson Abrão sobre o funcionamento do cartório e histórias curiosas sobre casamentos que ocorreram pelas mãos dos juízes do local.

“Antigamente era costume fazer casamentos em casas”, conta, explicando que esse costume, que tanto rendeu boas histórias – como noivas que desistiam da cerimônia por causa de comentários do noivo, acabou. “Mas o casamento ainda é muito importante”, justifica Antônio, que diz que o número de cerimônias não caiu entre os jovens em relação às gerações passadas. A entrevista vai ao ar a partir das 10 horas no site do POPULAR.