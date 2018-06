Magazine 'Jackson Abrão Entrevista' recebe Lilian Lynch e Luciano Cabral Eles estreiam nesta segunda-feira (11) o novo formato do Jornal Anhanguera 1ª edição

No programa "Jackson Abrão entrevista" desta segunda-feira (11), transmitido ao vivo pelas páginas do POPULAR, o jornalista Jackson Abrão recebeu os apresentadores Luciano Cabral e Lilian Lynch, da TV Anhanguera. Eles conversaram sobre o novo formato do JA1, a primeira edição diária do Jornal Anhanguera, folhetim local. Agora com cenário clean e mais interat...