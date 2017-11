"Jackson Abrão Entrevista" recebe deputado

O programa Jackson Abrão Entrevista recebe nesta quarta-feira o deputado federal Daniel Vilela (PMDB), que figura entre possíveis nomes candidatos ao governo estadual nas eleições de 2018. Na entrevista, o político fala sobre projetos, relação com lideranças como o senador Ronaldo Caiado (DEM) e o atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB). “Se for essa decisão do meu partido, da minha parte é irreversível. Não sou candidato de mim mesmo, sou candidato para representar a vontade da maioria do meu partido”, afirmou. A entrevista fica disponível a partir das 10 horas, no site do jornal, www.opopular.com.br.