Jackson Abrão entrevista ator goiano Paulo Vespúcio

O programa Jackson Abrão Entrevista recebe no episódio desta quarta-feira o ator goiano Paulo Vespúcio (foto), que segue carreira investindo especialmente em papéis na televisão e também no cinema. Natural de Rio Verde, Vespúcio é conhecido como “vilão de estimação da Rede Globo” por comumente interpretar antagonistas em mais das diversas produções da emissora. Na conversa com o jornalista, o ator conta casos curiosos em relação a alguns de seus papéis e lembra ainda que por pouco não foi agredido na rua graças a um dos personagens. Na conversa, ele fala ainda de projeto de desenvolvimento do audiovisual na região de Rio Verde, Sudoeste do Estado, que inclui a gravação de seu mais novo filme, Clube da Saudade, que será estrelado pela colega Letícia Spiller. A entrevista completa fica disponível a partir das 10 horas no site www.opopular.com.br.