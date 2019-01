Magazine J.Lo retorna em comédia romântica Uma Nova Chance Cantora protagoniza uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional e com a crise de meia-idade

Aos 49 anos, Jennifer Lopez está com tudo. Depois de protagonizar a série Shades of Blue: Segredos Policiais na pele da detetive novaiorquina Harlee Santos e lançar o disco A.K.A, a atriz e cantora protagoniza a comédia romântica Uma Nova Chance, que estreia nesta quinta-feira (31) nos cinemas. Dirigido por Peter Segal, o mesmo cineasta por trás de longas-metragens co...