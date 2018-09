Magazine Jávier Godinho morre aos 82 anos em Goiânia Jornalista, que escreveu por quase 50 anos textos da Hora do Ângelus, da TV Anhanguera, estava com câncer

O jornalista Jávier Godinho, de 82 anos, morreu por volta das 4h desta quinta-feira (13), no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. Ele estava com câncer, que iniciou nos rins, e teve falência múltipla dos órgãos. O velório inicia às 11h de hoje na sala 7 do Cemitério Jardim das Palmeiras e o sepultamento será às 16h, no mesmo local. Jávier deixa a mul...