Iza Costa abre exposição individual no Museu de Arte de Goiânia

A artista plástica goiana Iza Costa, 75 anos, resgata suas lembranças afetivas, as transporta para as telas e as revela ao público na mostra individual Memórias que abre nesta terça-feira (20), a partir das 19 horas, no Museu de Arte de Goiânia (MAG). A exposição reúne 44 obras inéditas, entre diversos formatos e técnicas, que servem de matéria-prima para a pintora, como desenhos, joias, objetos, colagens, óleo sobre tela e assemblage (termo em francês que significa montagem). A entrada é franca.

Em Memórias, Iza Costa repassa uma história contada em 50 anos de biografia, entre individuais e coletivas, participações em salões e bienais no Brasil e no exterior e dezenas de prêmios recebidos. Nas obras em exibição até 1º de abril, ela retorna à infância e revê tradições que sempre povoaram sua mente, como a Folia de Reis, as Cavalhadas e a cultura indígena, um dos seus temas favoritos há mais de 20 anos. Paisagens, naturezas vivas e mortas, provenientes da sua experiência com a terra, também estão em cartaz.

“São trabalhos que representam minha vivência artística e pessoal e por isso me sinto muito segura em expor”, valoriza Iza Costa, que desde 2011 não fazia uma individual na cidade – a última foi uma retrospectiva com cerca de cem obras, também no MAG. “Não estou repetindo nenhum trabalho daquela exposição. É tudo novo”, afirma ela, que trabalha todos os dias no seu ateliê, montado em uma chácara em Bela Vista, a 40 quilômetros da capital.

Depois da exposição de Iza Costa, estão programadas outras dez no MAG durante a temporada 2018. A próxima será uma coletiva de aquarelas de Álvaro Nunes e de artistas de Goiânia, Anápolis e Brasília, com abertura em 10 de abril. Outros destaques no calendário do museu serão as individuais de ZéCésar no final de maio, de Amaury Menezes no dia 19 de agosto e, fechando a agenda, uma com obras do acervo do espaço, que conta com mais de mil trabalhos.

Influência

Iza Costa é influenciada pela arte mexicana com cores fortes e formas geometrizadas, característica adquirida na temporada que ela passou estudando no México. Oportunidade que possibilitou o contato com a obra de muralistas como Rivera, Siqueiros e Orozco, que marcaram a carreira da goiana. Foi essa afinidade que resultou na introdução de linguagens como o cubismo e das formas construtivas que ela empregou em várias fases, seja no figurativo ou no abstrato.

A exposição conta com uma série de trabalhos feitos a partir de obras da artista produzidas em 1968, quando Iza Costa morou no México. Um dos exemplos é a gravura Meninos da Minha Terra, que na nova versão passou a ser uma colagem. Ela pegou algumas obras originais, acrescentou outros elementos e fez com que elas se transformassem nas peças inéditas exibidas na nova mostra. Pelo mesmo processo passou a xilogravura O Jaó Mudou de Aparência. “Recriei muita coisa e utilizei vários materiais descartáveis, como ralo, pena e couro”, lembra Iza.

SERVIÇO

Exposição: Memórias

Artista: Iza Costa

Abertura: Terça, às 19 horas

Local: Museu de Arte de Goiânia – Rua 1, Bosque dos Buritis, Setor Oeste

Visitação: Até 1º de abril, de terça a sexta-feira, das 9 às 12 h e das 13 às 17 h; sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 h

Entrada franca

Informações: 3524-1196