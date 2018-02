Ivete Sangalo tem alta médica após dar à luz filhas gêmeas

A cantora Ivete Sangalo teve alta médica na manhã desta quarta-feira (14) do Hospital Aliança, em Salvador, capital da Bahia, onde deu à luz, no último sábado (10) as gemêas Marina e Helena.

Ivete, de 45 anos, saiu da unidade hospitalar acompanhada pelo marido, Daniel Cady, e pelo filho mais velho, Marcelo, de 8 anos. Ela preferiu não dar entrevistas. Questionada sobre o estado de saúde de suas filhas, a artista respondeu rapidamente e um sorriso no rosto: "está ótimo".

Nas redes sociais, Cady já havia pedido uma maior moderação de visitas por conta do período festivo de carnaval e do crescente risco de viroses.

Segundo a assessoria da cantora, a família, com as novas integrantes, seguiu do hospital para um apartamento na capital baiana.