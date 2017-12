Ivete Sangalo fala sobre as dificuldades da inseminação artificial

A três meses de dar à luz gêmeas, a cantora Ivete Sangalo falou sobre o processo de inseminação artificial, em entrevista ao programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 7. “Estou falando mais sobre essa gravidez porque é importante abordar esse assunto tão delicado e difícil para tantas famílias”.

A cantora falou sobre o processo e repetiu que tem muita sorte. “Não é barato, e muitas pessoas colocam a economia de uma vida nisso, e às vezes não dá certo”. “Decidi falar sobre essa gestação porque pessoas podem passar pelas dificuldades e desafios, e pode ajudar ter um artista falando vivendo a mesma experiência”.

Ivete disse ter estranhado o tratamento pré-inseminação devido à quantidade de hormônios, que fez o humor oscilar. Quem estava por perto precisou aprender a lidar com as alterações. “A expressão que eu mais ouvi nesses tempos foi ‘você tem razão’, o Daniel sempre falava”. O casal tentou a gravidez pelos meios tradicionais, e quando não deu certo, tentaram a inseminação. “O Marcelo [filho] queria muito, e o Daniel também, mas ele nunca me pressionou”, contou Ivete ao falar da importância da família neste momento. “É importante que a mulher se sinta apoiada, e não pressionada”.

Segundo a cantora, é o filho que está escolhendo o nome das irmãs. “A gente dá uns palpites e participa da escolha, mas ele é o reizinho lá de casa”.

Experiência compartilhada. Jornalistas da Globo que também tiveram gêmeos fizeram vídeos para Ivete. Fátima Bernardes contou que quase fazia os filhos "de boneca", e tinha hora pra tudo. Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico, contou que tentava fazer com que seus três filhos fizessem tudo na mesma hora e separava tudo por cores. “Não se preocupe com isso, você vai se sair bem”.