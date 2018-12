Magazine Ivete Sangalo disponibiliza faixa 'Teleguiado' em todas as plataformas digitais A música foi gravada no Allianz Parque, em São Paulo; Assista

No último sábado (8), Ivete Sangalo lançou o vídeo da sua nova música, “Teleguiado”, em seu canal do YouTube, que já tem mais de 472 mil visualizações. O registro foi gravado diretamente do show de seu novo projeto, “Live Experience”. A cantora agora apresenta osingle, composto por ela em parceria com Magno Sant´anna, Gigi e Dan Kambaiah, que chega em to...