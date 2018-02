Ivete Sangalo confirma participação no Rock In Rio Lisboa

Ivete Sangalo confirmou participação no Rock In Rio Lisboa no dia 30 de junho. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da cantora. O festival acontece nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho.

“Presente em todas as edições do @rockinriolisboa desde a estreia do festival em solo português, Ivete Sangalo retorna à Cidade do Rock no dia 30 de junho. A cantora promete levar para o Palco Mundo, o principal do evento, um show especial”, diz o post no Instagram de Ivete.

A apresentação no Rock In Rio é uma das primeiras após a cantora dar à luz a gêmeas. Ivete volta aos palcos em Morro de São Paulo, região turística do município de Cairu, no baixo sul da Bahia, na segunda edição da San Island Weekend.