Magazine Itamar Correia faz repertório de músicas brasileiras em projeto

O cantor Itamar Correia (foto) apresenta o Projeto Goiânia Zona Sul nesta terça-feira, a partir das 20 horas, no Embira Beer & Food. O objetivo da iniciativa, segundo o músico, é passear por diversos gêneros e ritmos, entre eles MPB, samba, além de peças do repertório carnavalesco tradicional. Ele também pretende visitar músicas autorais de artistas do Estado. Na empre...