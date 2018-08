Magazine Italo Shure faz show de lançamento em Goiânia Apresentação, no Teatro Carlos Moreira, será feita simultaneamente com o lançamento do single Só Ficando Louca no YouTube

O cantor Italo Shure (na foto, à frente) lança nesta quinta-feira, às 20 horas, simultaneamente, no Palco do Teatro Carlos Moreira e no YouTube, o clipe do seu novo single Só Ficando Louca. A entrada é gratuita. Aos 30 anos, o cantor e compositor, que traz na bagagem músicas como Guapa e Baila Comigo, integra a nova safra do pop goiano. O clipe foi gravado em Goiâ...