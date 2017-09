“Isso é tão 1990”

“Se não tocar Wannabe, das Spice Girls, rola confusão.” A afirmação do DJ Túlio Fernandes, do Metropolis Pub, cai feito luva ao movimento de nostalgia dos anos 90. Segundo ele, existe uma identificação entre os jovens pelos ritmos e letras da época, principalmente pelos gêneros mais populares como o pagode, axé e o funk. “Essa década foi culturalmente rica e produtiva. Tivemos a explosão do rock impulsionado pelas bandas de Seatle, os artistas pop vendiam muito, a MTV vivia a sua glória, os gêneros populares invadiram a grande mídia. Toda essa diversidade fez com que os anos 90 ficasse marcado na memória das pessoas e nas pistas”, reflete.

Se os anos 90 são os “novos” 80 que já embalaram muitas festas por aí, então passear pelos principais hits da década é a melhor opção dos DJs para embarcar no túnel do tempo. “Há a questão desse revival ter um ligeiro quê de contestação, como uma espécie de posicionamento para a indústria cultural: não gosto do que está vendendo agora, gosto do que vendia no passado. O mais especial dessa música dos anos 90 é o fato de que muitas foram feitas para as próprias pistas de dança. Não tem como não ser transportado imediatamente para o mundo dos anos 90 com todos os seus exageros estéticos”, reitera a DJ Marcelle Vaz.

Qual música não pode faltar?

O POPULAR perguntou a DJs o que não deve ficar de fora. Confira:

“Numa balada anos 90, não pode deixar de tocar Vogue, da Madonna, ou Swing da Cor, da Daniela Mercury”

DJ Arivicz

“O new glam do Placebo, as meninas nervosas do Elastica, do Breeders e do Garbage e duas das melhores bandas da década: Manic Street Preachers e Smashing Pumpkins”

DJ Raul Majadas

“Acho que essas cinco nunca saíram do meu set: All That She Wants, do Ace of Base; Black or White, do Michael Jackson; Mr. Vain, do Culture Beat; Sabotage, do Beastie Boys; e Free From Desire, da Gala. Mas poderia facilmente enumerar mais cinco.”

DJ Marcelle Vaz

“Com certeza Mary Had A Little Boy, do Snap!”

DJ Alexandre Perini