Magazine Israel & Rodolfo abre show da Pecuária de Goianésia

A dupla Israel & Rodolfo (foto) abre nesta sexta-feira a programação de show da Pecuária de Goianésia, a cerca de 200 km de Goiânia. A festa de exposição agropecuária da cidade será realizada entre os dias 6 e 14 de julho. No sábado, a atração musical será Gustavo Mioto. A programação musical será retomada, depois, na terça-feira, 10, com apresentação de Gusttavo Lima. No ...