Israel Novaes se apresenta na boate Villa Mix

O sertanejo Israel Novaes (foto) se apresenta nesta terça-feira, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix Goiânia. O cantor é dono de sucessos como Você Merece Cachê e Vó, Tô Estourado. No repertório do show, ele relembra sucessos da carreira no projeto Terça das Estrelas, além da versão em português da música Despacito, hit consagrado mundialmente na voz de Luis Fonsi.

Natural do Pará, Israel teve o primeiro contato com a música na igreja evangélica que frequentava com a família. Ele mudou-se para a capital para cursar faculdade de Direito, mas decidiu interromper o curso para seguir carreira na música. Em novembro de 2011, ele foi apresentado para o público no Festival Caldas Country, um dos maiores do segmento do País.

A música Vem Ni Mim Dogde Ram foi o primeiro sucesso da carreira e fez com que Israel começasse a viajar por todo o Brasil apresentando seu show. Os ingressos custam R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino) - valores sujeito à alteração. Av. 136, Ed. Executive Tower, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.