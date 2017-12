Israel Novaes faz show em boate

O sertanejo Israel Novaes se apresenta nesta terça-feira, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix Goiânia. O cantor é dono de sucessos como Você Merece Cachê e Vó, Tô Estourado. No repertório do show, ele relembra sucessos da carreira. Natural do Pará, Israel teve o primeiro contato com a música na igreja evangélica que frequentava com a família. Ele mudou-se para a capital para cursar faculdade de Direito, mas decidiu interromper o curso para seguir carreira na música. Em novembro de 2011, ele foi apresentado para o público no Festival Caldas Country, um dos maiores do segmento do País. A música Vem Ni Mim Dogde Ram foi o primeiro sucesso da carreira e fez com que Israel começasse a viajar por todo o Brasil apresentando seu show. Os ingressos custam R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino) - valores sujeito à alteração. Av. 136, Ed. Executive Tower, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.