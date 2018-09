Magazine Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura fazem dia do metal no Rock in Rio 2019 O Rock in Rio deste ano está marcado para os dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca

As memórias de Bruce Dickinson do primeiro Rock in Rio, de 1985, quando o Iron Maiden tocou logo antes do histórico show do Queen no Maracanã: “Havia mais gente do que eu jamais vi em um só lugar em toda a minha vida. Era uma atmosfera de um pouquinho de caos, talvez não tão organizado quanto a maioria dos festivais, mas isso o tornou melhor. Porque todo mundo es...