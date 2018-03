Irmandade literária

Segundo pesquisa divulgada em 2016 pela plataforma Pró-Livro, para 67% da população não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória, mas dos 33% que tiveram alguma influência, a mãe, ou representante do sexo feminino, foi a principal responsável (11%), seguida pelo professor (7%). A história das irmãs Denise, 22 anos, e Jéssika Sena, 24 anos, é uma mistura das duas coisas. “O incentivo veio de casa, mas estudávamos em uma escola onde a biblioteca era incrível. Lá tivemos nosso primeiro contato com Stephenie Meyer, autora de Crespúculo e a leitura passou a ter um significado diferente nas nossas vidas”, relembra Denise.

Daí para a criação do próprio clube do livro foi um pulo. Em maio de 2016, durante um evento literário voltado para romances de época, elas fundaram o Irmandade da Leitura. “Fomos nos aproximando de quem, assim como nós duas, ama ler e percebemos que éramos muitos”, diz, contanto que as duas colecionam livros e que juntas guardam em casa mais de mil obras. A escolha dos títulos discutidos no clube é feita pelos próprios frequentadores e os encontros ocorriam mensalmente, na livraria Leitura. Desde o ano passado as reuniões ficaram mais espaçadas.