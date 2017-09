O ator Marcello Antony lamentou a perda do irmão, Marcio Couto, nas redes sociais. Márcio, que tinha 48 anos, morreu no início dessa semana na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A mídia local informou que o irmão do ator global morreu afogado. Ele era surfista.

Marcello publicou uma foto de Marcio no mar, com a legenda "Meu irmão querido!!! Descanse em paz!!! #Ripmarciocouto". Os fãs comentaram a foto, dando apoio e conforto ao ator.