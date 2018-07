Magazine Inversão dos fatores

O novo projeto musical da cantora Maria Eugênia, Fui Eu, em que ela revisita clássicos do rock nacional, inverte uma lógica da carreira da artista. O show nasceu primeiro do que o CD, que terá dez faixas e tem previsão de lançamento apenas para setembro. “O mercado da música mudou muito nos últimos anos. Tenho sentido a necessidade de me atualizar e aperfeiçoar com as n...