Internautas reclamam da tradução simultânea na transmissão do Oscar 2018

Internautas reclamaram da impossibilidade de alterar o áudio da transmissão da TNT do Oscar 2018, neste domingo, 4. Só quem tem acesso ao canal HD tem a opção — quem não assina o pacote de alta definição das TV a cabo acompanha a transmissão com tradução simultânea para o português.

A única coisa pior que Jimmy Kimmel é o Jimmy Kimmel com tradução simultânea.

eu fingindo q to entendendo as piadas com essa tradução simultânea horrível #Oscars pic.twitter.com/UZmMrV3f19