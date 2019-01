Magazine Internada, Beth Carvalho canta em cama de hospital e emociona fãs Cantora sofre com problemas de coluna desde 2009 e segue agenda de show em cadeira de rodas

Apesar de ter sido internada às pressas no dia 8 de janeiro e estar no hospital até agora, Beth Carvalho foi incentivada por companheiros a cantar. Deitada no leito e com sondas, a cantora, de 72 anos, ganhou uma roda de samba no quarto do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. A dupla Os Prettos, formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, acompanham ...