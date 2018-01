Interessados podem se inscrever para cursos técnicos do Basileu França

As inscrições para os cursos de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Artes Visuais, Dança, Música, Teatro do Itego em Artes Basileu França se encerram hoje. Os interessados devem procurar a Secretaria da escola de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para se inscrever é necessário apresentar ficha de inscrição preenchida (fornecida na secretaria), foto 3x4, cédula de identidade (original e cópia) e comprovante de escolaridade (original e cópia). A inscrição custa R$ 30. Não há mensalidades. Candidatos farão prova de conhecimentos e habilidades na área escolhida. O resultado sai em 6 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar em 26 de fevereiro. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4044.

Agenda

Martim Cererê recebe solicitações de pautas para 2018

O Centro Cultural Martim Cererê abriu o período para solicitações de pautas e eventosem 2018. O pedido deve ser encaminhado a centromartimcerere @gmail.com. A solicitação precisa ser enviada com dados gerais, como nome do evento, estilo cultural, público-alvo, data, horário e duração. Para garantir o direito de utilização do espaço, o evento deve atender à política de cultura e artes, ter envolvimento com música, teatro, dança, áudio visual, fotografia, artes plásticas, folclore ou arte regional. Havendo data disponível e obedecendo os critérios estabelecidos, o espaço cultural entrará em contato com os produtores dos eventos. Para mais informações, produtores podem entrar em contato pelo telefone 3201-4688. Rua 94-A, Setor Sul.