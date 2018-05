Magazine Instituto José Mendonça Teles faz campanha de financiamento coletivo para reabrir as portas Estão cerca de 13 mil livros e todas as edições do Matutina Meiapontense, jornal que trazia as notícias da província de Goiás entre 1830 e 1834

A casa de número 88 da Rua 24, no Centro da cidade, guarda um verdadeiro tesouro. Entre memórias de um escritor que pisava no universo sem tirar os pés do chão, estão cerca de 13 mil livros e todas as edições do Matutina Meiapontense, jornal que trazia as notícias da província de Goiás entre 1830 e 1834. As estantes guardam ainda publicações raras e parte significati...