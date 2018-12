Magazine Instituto Gustav Ritter recebe inscrições para teste de nível de cursos musicais Candidato que já sabe tocar instrumento e ler partitura pode se inscrever para testes em níveis mais adiantados no Núcleo de Música

O Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter está com inscrições abertas até o dia 20, para os testes de nível para o ano 2019 na área de música. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão comparecer dentro do período estabelecido ao Instituto Gustav Ritter, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Setor Campinas. É indispensável a apresentação de d...