Magazine Instituto Gustav Ritter realiza sua 8ª Mostra Adulta de Teatro Neste ano as apresentações oferecem para o público a arte circense nos espetáculos

Dez dias com programação de teatro e circo compõem a 8ª Mostra Adulta de Teatro do Instituto Gustav Ritter, que se inicia nesta quinta-feira (15), no Centro Cultural Martim Cererê. As apresentações levam para espaço espetáculos produzidos com alunos das turmas adultas do Instituto. A Mostra será realizada nos palcos dos Teatros Pyguá e Yguá, com horários sempre...