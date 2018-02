Instituto Gustav Ritter abre novas turmas de dança flamenca

O Instituto Gustav Ritter está com inscrições abertas para novas turmas de dança flamenca. As inscrições se enceram nesta quarta-feira com uma taxa de R$ 15.

Os testes finais serão realizados em 2 de março, próxima sexta-feira, e o resultado será divulgado em 5 de março. A nova modalidade de curso da escola será comandada pela professora Cíntia Guilardi. Para a profissional, o tipo de linguagem artística é capaz de proporcionar ao aluno maior capacidade de expressão.

Serão formadas duas turmas, sendo uma iniciante com faixa etária de 18 a 28 anos, e outra nível 1, que abrange as idades de 29 a 40 anos. As aulas ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h30, para a turma iniciante, e das 19h40 às 21 horas, para os alunos do nível 1. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nº 237, Setor Campinas, próximo à igreja Matriz do bairro. Informações: 3201-4700.