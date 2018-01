Instituto Gustav Ritter abre inscrições para novos alunos

O Instituto Gustav Ritter está com as inscrições abertas a partir desta quinta-feira para testes de aptidão nas áreas de música, dança e teatro. Para participar, não é preciso saber técnicas de dança ou teatro, nem tocar instrumentos musicais ou mesmo ler partituras. No entanto, o teste avaliará a capacidade do aluno de percepção, memorização e a reprodução de sons isolados, frases melódicas e rítmicas. Para música, o período de inscrição é até o dia 26. Já para as aulas de dança e teatro, é até o dia 31. Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas com os documentos de identidade ou certidão de nascimento dentro do período estabelecido ao Instituto Gustav Ritter, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237, Campinas. Será cobrada uma taxa de colaboração de R$ 15.