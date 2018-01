Seguindo a mesma linha do Snapchat, o Instagram está testando um recurso que vai avisar ao usuário quando alguém tirou “print” do seu stories.

De acordo com o blog Webetainfo, que sempre divulga as novidades do aplicativo, o Instagram vai começar a notificar as pessoas quando printarem o Stories, informando que, da próxima vez que a ação for feita, a pessoa que postou será notificada.

Ainda não foi informado quando a novidade chegará a todos os usuários.