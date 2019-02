Magazine Instagram que bateu o recorde de curtidas com foto de ovo revela motivo da campanha Depois de publicar a primeira foto em 4 de janeiro, que passou das 50 milhões de curtidas, o perfil passou a compartilhar imagens do ovo com rachaduras crescentes

A foto de um ovo que bateu o recorde de curtidas no Instagram, superando uma imagem de Kylie Jenner com a filha, era, na verdade, uma campanha publicitária sobre saúde mental. Depois de publicar a primeira foto em 4 de janeiro, o perfil @world_record_egg passou a compartilhar imagens do ovo com rachaduras crescentes. No dia 1º de fevereiro, a conta na rede social...