Magazine Instagram libera vídeos de até uma hora e terá sessão para produtores de conteúdo Novo canal, chamado IGTV, procura atrair atenção de youtubers e influencers

O Instagram quer bater de frente com o YouTube: nesta quarta-feira, 20, a empresa anunciou duas novidades que podem fazê-la roubar a atenção de usuários do site de vídeos do Google. Além de liberar a publicação de vídeos de até uma hora de duração (antes, o limite era de 60 segundos), a empresa divulgou a criação do IGTV. A plataforma, disponível dentro do app do...