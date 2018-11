Magazine Inspirado na obra de Byron, 'O Corsário' é apresentado no Teatro Basileu França

Corpo de Balé do Basileu França, com parceria do Instituto Gustav Ritter e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás apresenta o espetáculo O Corsário, no Teatro Basileu França, de 8 a 11 de novembro, sempre às 20 horas. Conta também com a participação especial de Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (na foto, com a bailarina Nathália Nascimento). ...