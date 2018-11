Magazine Inspirações natalinas na mesa da ceia

O cuidado com a decoração da casa precisa se estender para a preparação da mesa da ceia, lugar onde ocorre o ápice das comemorações natalinas. Segundo a personal organizer Mariana Thomé, a tendência também gira em torno de adornos mais rústicos, porém, com uma pegada moderna, com mistura de cores, texturas e estilos. “Independente do caminho escolhido, no Natal o tradicional...