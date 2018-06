Magazine Inscrições para workshops do Festival de Dança de Goiás

Seguem abertas as inscrições para workshops da sexta edição do Festival Internacional de Dança de Goiás, que será realizado em Goiânia entre os dias 4 e 8 de julho. O evento oferece workshops de dança durante todos os dias com a participação de diversos coreógrafos, professores e bailarinos reconhecidos no Brasil e no exterior. Uma equipe de mais de dez professores d...