Magazine Inscrições para o edital do Fundo de Arte e Cultura são prorrogadas O recurso de R$ 25,1 milhões será direcionado para 372 projetos contemplados em 21 editais

As inscrições para o edital do Fundo de Arte e Cultura (FAC) foram prorrogadas até o dia 25 de fevereiro (segunda-feira), para o cadastro de novos projetos que vão concorrer ao financiamento do Fundo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://fundoculturalgoias.seduce.go.gov.br, clicando no link Sistema FAC. Para se inscrever, o interessado deve r...