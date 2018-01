Inscrições para cursos técnicos de arte no Basileu França

Estão abertas, até dia 31, inscrições para os cursos de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Artes Visuais, Dança, Música, Teatro do Itego em Artes Basileu França. Os interessados devem procurar a Secretaria da escola, no Setor Universitário, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para se inscrever é necessário: ficha de inscrição preenchida (fornecida no local); uma foto 3x4 recente; cédula de identidade (original e cópia) e comprovante de escolaridade (original e cópia). A taxa de inscrição é de R$ 30. Não há cobrança de mensalidades. Os candidatos farão uma prova para avaliação de conhecimentos e habilidades inerentes à área escolhida. O resultado final do processo seletivo sairá no dia 6 de fevereiro, sendo que as aulas estão previstas para começar no dia 26 de fevereiro. Avenida Universitária, 1750, Setor Universitário. Informações: 3201-4044.

Curso 2

Gustav Ritter abre testes das áreas de música, dança e teatro

O Instituto Gustav Ritter também está com inscrições abertas para os testes das áreas de música, dança e teatro. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão comparecer até o final do mês, na sede da escola, que fica no Setor Campinas. É necessária a apresentação de documentos pessoais como identidade ou certidão de nascimento. Para Música, o período de inscrição vai até dia 26. Já para as aulas de Dança e Teatro, o período se encerra no dia 31. Todos os candidatos passarão por teste de aptidão. Para participar, os candidatos não precisam saber técnicas de dança ou teatro, nem tocar instrumentos musicais ou mesmo ler partituras. No entanto, o teste irá avaliar a capacidade do aluno de percepção, memorização e a reprodução de sons isolados, frases melódicas e rítmicas. Matrícula: R$ 15. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237, Setor Campinas.

Funk

Dono do hit Oh Novinha, MC Don Juan faz show em Goiânia

Dono do hit Oh Novinha, MC Don Juan faz show nesta quinta-feira, no palco do Santafé Hall, a partir das 22h30. A programação também contará com a participação especial da dupla sertaneja Paulo César & Fernando. Matheus Wallace, mais conhecido como MC Don Juan, é um dos funkeiros paulistas mais festejados da atualidade. O hit Oh Novinha ultrapassou, em poucos dias, a marca de 60 milhões de acessos no YouTube. A música também já serviu de trilha para diversas situações na internet. A atriz Cláudia Raia, por exemplo, dançou a música no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Paolla Oliveira e Juliana Paes também ajudaram a divulgar o hit quando postaram um vídeo dançando a canção nos bastidores das gravações da novela A Força do Querer. Com 16 anos e várias músicas lançadas, MC Juan também faz sucesso com a música Lei do Retorno, que conta com a participação do MC Hariel. Ingressos: A partir de R$ 40 (com o nome na lista disponível em (www.santafehall.com.br). Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.