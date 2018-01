Inscrições para corais do Basileu França estão abertas

O Grupo Vozes de Goiás e o Grupo Vocal Goyazes do Instituto Basileu França estão com inscrições abertas até 28 de janeiro. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do centro de educação artística, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21 horas. Os documentos necessários são RG, CPF e uma taxa de contribuição de R$ 10. Os menores de 16 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que deverão trazer seus respectivos documentos pessoais. Para entrar em um dos corais, o candidato deve passar por entrevista e cantar peça de livre escolha, na sala 21. Além disso, o aluno deve escolher o dia e o horário que deseja fazer o teste, conforme o cronograma: dias 29 e 30, das 18h30 às 21 horas, e nos dias 1º e 2 de fevereiro, das 18h30 às 21 horas. As aulas de Percepção Musical somente para novatos serão realizadas nos dias 5, 6, 8 e 9 de fevereiro e as aulas normais para grupo vocais começam a partir de 19 de fevereiro. O Coral Infantil Pequenas Vozes prorrogou o prazo para os interessados efetuar a inscrição até dia 20 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas na Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21 horas. A taxa de inscrição é de R$ 10. Podem participar crianças de 9 a 12 anos. As provas estão marcadas para 22 de fevereiro, das 8 às 10h30, e no turno vespertino, das 14 às 17 horas. Os resultados saem em 23 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar em 27 de fevereiro. Informações: 3201-4044 e 98198-0680.

Pop rock

Banda Tripop relembra as últimas seis décadas do gênero pelo mundo

A banda Tripop anima o palco do Café Nice, a partir das 23 horas, neste sábado. Desde 2012, o grupo mesclando o que há de mais saudoso no repertório pop rock, nacional e internacional, sem esquecer novidades que embalam as ondas do rádio. O grupo surgiu na cidade de Ceres (GO), com Sandro Brasil (bateria e vocais), William de Pádua (guitarra solo), Leo Yanes (voz, violão, guitarra e synths) e Michel Mendonça (baixo e vocais). Todos músicos são experientes nos mais variados estilos, do country ao heavy metal, que assumiram os coletes e chapéus clássicos – estilo característico da banda – para prestar tributo a tantas histórias e artistas que permeiam o inconsciente coletivo. O repertório passeia pelos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, vai de Elvis Presley a Bruno Mars, de Beatles a Coldplay, de Creedence a Michael Jackson, de Raul Seixas ao Rappa. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11 esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Rock

Noite Rock Brasil terá apresentação de GutoRockStar

O cantor GutoRockStar e sua banda são atrações da Noite Rock Brasil neste sábado, às 23 horas, no Moby Dick Pub. Augusto Cruz conhecido também como GutoRockStar, começou a carreira aos 14 anos, em 1995, e ficou conhecido no cenário musical goiano nos vocais da banda Atma, ainda em meados da década de 90. Com vocal forte, liderou várias bandas goianas, entre elas Sumario Pudor, Ramal 5, Chika Loka e banda Vero, com a qual onde excursionou por boa parte do País. Atualmente, ele é vocalista do Projeto Cordas, trabalho acústico de voz e violão desenvolvido com seu amigo violonista Leleti, que está completando dez anos. É vocalista ainda da banda SombreroS, focada em pop rock nacional e internacional. Ingresso: R$ 10. Av. Mutirão com Av. T-8, Galeria Casablanca Center, Setor Bueno. Informações: 99290-0040.