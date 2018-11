Magazine Inovação no mercado editorial é tema de evento que será realizado no final de semana O evento será realizado em Pirenópolis no Museu do Divino e na Avoar Livros, com a participação de pequenas editoras, coletivos criativos, publicadores e artistas gráficos

Lançamentos literários coletivos, experimentações gráficas, oficinas e feira de publicações independentes são algumas das atrações do Expan, evento sobre inovação no mercado editorial, que será realizado em Pirenópolis, sábado (1) e domingo (2). Pequenas editoras, coletivos criativos, publicadores e artistas gráficos vão ocupar o Museu do Divino e a Avoar Livros. ...