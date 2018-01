Inimigo oculto: Cuidados que devem ser tomados por quem frequenta salões de beleza

Há quem vá toda semana, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Há ainda quem frequente o mesmo salão de beleza há anos, não abra mão de ser atendido pela mesma manicure, nem cogite a ideia de deixar mãos estranhas finalizarem o penteado. É uma relação quase afetuosa que, na maioria das vezes, fideliza o cliente e afasta dele a preocupação em relação a alguns cuidados básicos de higiene por parte dos estabelecimentos. Segundo o Ministério da Saúde, precauções simples evitam o aparecimento de doenças e complicações que podem surgir, por exemplo, pela falta de esterilização de pinças e alicates, lavagem de escovas e descartes de lâminas. Enquanto alguns salões já trabalham com kits descartáveis e esterilizações mais eficientes, há quem leve os próprios itens dentro de uma inseparável bolsinha.

É o caso da empresária Zilmary da Costa, 54 anos. Por conta da rotina corrida, ela frequentava, quinzenalmente, vários salões de beleza e nunca havia se questionado sobre os perigos de compartilhar os produtos da caixinha da manicure. “A gente sempre acha que tudo vai estar esterilizado”, argumenta. Em 2014, um fungo atingiu duas de suas unhas dos pés e mudou a relação de Zilmary com o ritual de beleza. “Eu me vi mais atenta aos riscos e o susto alterou minha rotina. Hoje, carrego sempre uma bolsinha com tudo o que preciso.” A dermatologista Paula Azevedo explica que, no caso das unhas, os maiores riscos estão no uso do alicate e do pauzinho de laranjeira. “O alicate precisa ser esterilizado em autoclave e não em estufa. Já o palito é individual e descartável.” Os cuidados se estendem à escovação dos cabelos e à depilação, que precisa ser feita com cera nova e palitos descartáveis.

Ao invés de estar sempre acompanhada pelo próprio kit manicure, a empresária Daniele Flöter, 36 anos, optou pela praticidade e se tornou cliente assídua de um salão que trabalha com itens descartáveis. “Eu penso também na facilidade. Dessa forma, não preciso ter um bom alicate nem me preocupar com a manutenção dele”, conta.