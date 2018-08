Magazine Inhumas recebe concerto da Banda Sinfônica Jovem de Goiás A apresentação será no Auditório Renato Balestra, da prefeitura, com entrada é gratuita

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás (foto) realiza concerto nesta quarta-feira (29), às 20 horas, em Inhumas, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. A apresentação será no Auditório Renato Balestra, da prefeitura, com entrada é gratuita. Será o quarto concerto da turnê que o grupo realiza por cinco cidades goianas. O concerto traz no programa temas de filmes, entre eles as ...