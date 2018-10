Magazine Ingrid Guimarães mostra várias faces do humor brasileiro em 'Viver do Riso', nova série do Viva Ingrid não apenas arranca gargalhadas como consegue confissões de mais de 90 artistas que, em conversas intimistas, falam com franqueza sobre os efeitos do humor no Brasil

Ingrid Guimarães é uma especialista do humor. Afinal, quatro de suas comédias estão entre os filmes mais vistos no País entre 2000 e 2017 e suas participações em programas de TV são antológicas. Não satisfeita em apenas atuar, ela decidiu buscar as raízes desse gênero a partir do depoimento de colegas de profissão, representantes de gerações diversas. O resultado ...