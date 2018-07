Magazine Ingrid Guimarães estreia no musical em 'Annie' Atriz goiana atuará ao lado de Miguel Falabella e Tiago Abravanel

Os amigos não acreditavam: quando menina, nos anos 1980, Ingrid Guimarães ainda vivia em Goiânia e lá assistiu 128 vezes ao filme Annie. "Eu contei: 128. Sabia todos os diálogos de cor, as canções, as cenas", conta ela, envolvida com o longa inspirado no musical do mesmo nome, sobre a órfã que, em 1933, durante a Depressão americana, espera reencontrar os pais, enquanto v...