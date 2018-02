Ingressos promocionais para o Villa Mix Festival Goiânia chegam a R$ 3 mil

A organização do Villa Mix Festival Goiânia confirmou na tarde desta quarta-feira (28) a data de início das vendas de ingressos para a atração, que será realizada nos dias 30 de junho e 1° de julho, no estacionamento do estádio Serra Dourada.

Um lote exclusivo de entradas começará a ser comercializado a partir da próxima segunda-feira (5). As vendas irão até a outra segunda (12). Os interessados em acompanhar o evento, que em 2017 contou com o maior palco do mundo, recorde confirmado pelo Guinness Book of Records, poderão adquirir os bilhetes no site do TicMix, no estande do festival no Flamboyant Shopping Center e na loja Villa Mix no Buriti Shopping.

Assim como no ano passado, quando atrações internacionais como a cantora norte-americana Demi Lovato e o colombiano Maluma participaram do festival, o evento em 2018 terá artistas de fora. Os nomes, no entanto, ainda não foram confirmados pela organização.

Promoção

Durante a semana de vendas, quem comprar o ingresso do 2° dia, ganhará o do 1° de graça. A ação é válida apenas para os primeiros três mil ingressos de cada setor do evento.

SERVIÇO

Villa Mix Festival Goiânia 2018

Data: Sábado, 30 de junho e domingo, 1° de julho

Local: Estacionamento do Serra Dourada (Av. Fued José Sebba, n° 1170, Jardim Goiás - Goiânia/GO)

Informações: (62) 3932-8829

Ingressos:

VILLA VIP

R$ 50,00 (Meia)

R$ 100,00 (Inteira)

VILLA EXTRA

R$ 100,00 (Unissex)

VILLA PRIME

R$ 200,00 (Feminino)

R$ 250,00 (Masculino)

BACKSTAGE BRAHMA GOLDEN MIX

R$ 500,00 (Feminino)

R$ 800,00 (Masculino)

CAMAROTE ÚNICO

R$ 1.500,00 (Feminino)

R$ 3.000,00 (Masculino)

*Lote exclusivo: Compre o domingo e ganhe o sábado (Valores válidos de 5 a 12 de março ou enquanto durar o estoque de três mil ingressos por setor)