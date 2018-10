Magazine Ingressos para show do Roupa Nova já podem ser retirados

A retirada dos ingressos para o show do grupo Roupa Nova, no próximo dia 30, no palco do projeto Flamboyant In Concert, já pode ser realizada. Os interessados devem adquirir suas entradas no posto de trocas – no Piso 3, próximo à loja Centauro, mediante apresentação das notas fiscais que comprovem as compras feitas em lojas do shopping Flamboyant. O show será realizado, a ...