Ingressos para o Villa Mix Festival Goiânia 2018 já estão liberados

Os ingressos para o Villa Mix Festival Goiânia 2018, que será realizado nos dias 30 de junho e 1° de julho, no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia, já podem ser adquiridos através do site TicMix ou em um dos pontos de venda físicos no Shopping Flamboyant ou Buriti Shopping.

Quem comprar o convite de domingo, ganha o de sábado, mas segundo a organização do evento, essa promoção segue apenas até às 14h da próxima segunda-feira (12).

Até o momento, apenas o cantor Nick Jonas foi confirmado como atração internacional no sábado (30/06).

Veja os valores abaixo:

Villa Vip

R$ 50,00 (meia)- Unissex

R$ 100,00 (inteira)- Unissex

Villa Extra

R$ 120,00 - Unissex

Villa Prime

R$ 220,00 - Feminino

R$ 280,00 - Masculino

Backstage Brahma Golden Mix

R$ 600,00 - Feminino

R$ 900,00 - Masculino

Camarote Unico

R$ 1.500,00 - Feminino

R$ 3.000,00 - Masculino

*Os valores estão sem a taxa cobrada pelo site